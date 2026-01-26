الاتحاد العراقي يفرض عقوبات مشددة على المتصدر أربيل

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أصدر الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاثنين 26 تشرين الثاني 2026، حزمة عقوبات انضباطية مشددة بحق نادي أربيل الرياضي، على خلفية التصرفات الصادرة من جماهيره خلال مواجهة الفريق أمام نادي الطلبة في الجولة الرابعة عشرة من دوري نجوم العراق.



وتقرر حرمان نادي أربيل من لعب مباراتيه القادمتين على أرضه المفترضة (ملعب فرانسو حريري)، وفقاً للبيان الرسمي الصادر عن الاتحاد العراقي، بدون حضور جمهور، وبموجب ذلك، سيفتقد أبناء باسم قاسم لمؤازرة مشجعيهم في مباراتي الجولتين السابعة عشرة والثامنة عشرة أمام كل من النفط وزاخو.

وفرضت لجنة الانضباط غرامة مالية على إدارة النادي قدرها 25 مليون دينار عراقي، نتيجة التجاوزات التي رافقت مباراة الفريق أمام الطلبة، والتي انتهت بخسارة أربيل بهدفين نظيفين، ومن المنتظر أن تتقدم إدارة نادي أربيل بطلب استئناف رسمي للطعن في هذه العقوبات لدى الاتحاد العراقي لكرة القدم.



تأتي هذه العقوبات في وقت حساس لنادي أربيل الذي يتربع على عرش صدارة دوري نجوم العراق برصيد 31 نقطة، جمعها من 9 انتصارات و4 تعادلات وخسارتين، ويواجه أربيل منافسة شرسة على المركز الأول، حيث يلاحقه نادي الكرمة بفارق نقطة واحدة فقط.

وعلى صعيد التحضيرات الميدانية، يتواجد وفد النادي في العاصمة بغداد، ليواجه يوم غدٍ الثلاثاء نادي الكرخ، لتعويض خسارتيه المتتاليتين أمام الزوراء والطلبة والحفاظ على فارق النقاط مع ملاحقيه في جدول الترتيب.