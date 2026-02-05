إيداع 120 مليار دينار نقداً في الحساب المصرفي لوزارة المالية الاتحادية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان، عن إيداع الإيرادات غير النفطية لشهر كانون الثاني (1) من العام الحالي في الحساب المصرفي لوزارة المالية العراقية.

وذكر بيان صادر عن الوزارة، أنه تم اليوم الخميس، 5 شباط 2026، إيداع مبلغ 120 مليار دينار نقداً، والتي تمثل حصة الحكومة الاتحادية من الإيرادات غير النفطية للإقليم لشهر كانون الثاني، في الحساب المصرفي لوزارة المالية الاتحادية لدى فرع البنك المركزي العراقي في أربيل.