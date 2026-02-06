عراقجي: المباحثات مع الولايات المتحدة عقدت في أجواء إيجابية للغاية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن المباحثات مع الولالات المتحدة عقدت في أجواءٍ وصفها بـ "غاية الإيجابية".

يأتي ذلك، في وقتٍ أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية، انتهاء جولة المفاوضات بين طهران وواشنطن اليوم الجمعة في العاصمة العمانية مسقط.

وذكر موقع "أكسيوس" أن جولة ثانية من المحادثات بين أميركا وإيران ستعقد في عُمان خلال أيام، فيما تحدثت وكالة "إيرنا" عن مؤشرات لوجود تفاهم خلال الجولة الأولى.

وعقدت اليوم الجمعة الجولة الاولى من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة، في عُمان بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، فيما يُبقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخيار العسكري مطروحاً، وتؤكد طهران أنها "جاهزة" للدفاع عن نفسها.

وهذه أول محادثات منذ أن شنت الولايات المتحدة في يونيو (حزيران) ضربات على مواقع رئيسية للبرنامج النووي الإيراني خلال حرب الـ12 يوماً التي اندلعت بين إيران وإسرائيل مع شن الأخيرة هجوماً مفاجئاً.

وسلم وزير خارجية عُمان خطة للتفاوض من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونقلها إلى المبعوث الأميركي الخاص للشرق الاوسط ستيف ويتكوف

وأكدت عمان أنها توسطت في محادثات غير مباشرة بين أميركا وإيران بشأن برنامج طهران النووي.

وأعلنت وزارة الخارجية العمانية ذلك في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس".

وقالت سلطنة عمان إن وزير الخارجية بدر البوسعيدي التقى بشكل منفصل مع عراقجي، ثم مع ويتكوف وجاريد كوشنر، صهر الرئيس ترامب.