الرئيس بارزاني يجتمع مع قائد قوات سوريا الديمقراطية

أربيل (كوردستان24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الجمعة، 6 شباط 2026، في بيرمام، السيد مظلوم عبدي، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية.

وخلال اللقاء، جرى بحث الأوضاع في غرب كوردستان، إضافة إلى مناقشة تنفيذ الاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، وآخر التطورات في سوريا.

ودعا الرئيس بارزاني خلال الاجتماع الطرفين إلى الالتزام بتنفيذ بنود الاتفاق، مؤكداً على ضرورة وجود تنسيق بين جميع الأطراف، بما يضمن حماية وترسيخ حقوق الشعب الكوردي في سوريا خلال المراحل المقبلة، في إطار الدستور.