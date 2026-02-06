القنصل الفرنسي في أربيل: نراقب اتفاق "قسد" ودمشق عن كثب ونؤكد على حماية حقوق الكورد في سوريا

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أكد القنصل العام الفرنسي في إقليم كوردستان، يان برێم، التزام بلاده بمواصلة علاقات الصداقة والشراكة مع إقليم كوردستان، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود الدولية والإقليمية لتعزيز الاستقرار في المنطقة وفي سوريا على وجه الخصوص.

وفي تصريح لشبكة "كوردستان 24"، اليوم الجمعة 6 شباط 2026، كشف برێم أن وزير الخارجية الفرنسي ناقش مع حكومة دمشق ملف وقف إطلاق النار، مؤكداً على ضرورة حماية حقوق الكورد في سوريا وضمان حضورهم الفاعل ومكانتهم في "سوريا المستقبل".

وأشار القنصل الفرنسي إلى أن اللقاء الذي جمع بين وزير الخارجية الفرنسي وقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، تركز حول تفاصيل ومضامين الاتفاق المبرم بين "قسد" وحكومة دمشق. وقال برێم: "فرنسا تتابع عن كثب تطورات هذا الاتفاق، وسنستمر في دعمنا ومراقبتنا للأوضاع الميدانية والسياسية".

وأضاف: "لقد كانت قوات سوريا الديمقراطية شريكاً حقيقياً لنا في الحرب ضد تنظيم داعش، ونحن متمسكون بهذه الشراكة والتنسيق. فرنسا تؤمن دائماً بأن الحوار والتفاوض هما السبيل الأمثل لحل الأزمات".

وفيما يخص الأوضاع في "روجافا" (كوردستان سوريا)، أشاد يان برێم بالدور الذي يلعبه الرئيس مسعود بارزاني ورئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، واصفاً إياه بالدور "الحاسم والإيجابي" في سبيل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة واحتواء الأزمات.

وفي سياق متصل، وردّاً على سؤال لمراسلة "كوردستان 24" (سنوور آلاني) حول إمكانية إطلاق تسمية "كەزی" (الجديلة - رمزية كوردية) على أحد المعالم، أسوة بتسمية شارع في باريس باسم "البيشمركة"، قال القنصل الفرنسي: "رغم عدم اطلاعي الكامل على تفاصيل هذه المبادرة حالياً، إلا أنني أراها فكرة وجميلة وتعكس عمق الروابط الثقافية والتقدير المتبادل".

تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة تحركات دبلوماسية مكثفة لرسم ملامح المرحلة المقبلة في سوريا وتثبيت دعائم الأمن في إقليم كوردستان.