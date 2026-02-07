الرعاية الاجتماعية بأربيل تعلن تبسيط إجراءات "إجازة المرافق" لذوي الاحتياجات الخاصة

منذ 16 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن المدير العام للرعاية والتنمية الاجتماعية في أربيل، يوسف چاوشين، عن إجراء سلسلة من التغييرات الهامة في التعليمات الخاصة بمنح إجازة "المرافق" (إجازة التفرغ) لذوي الاحتياجات الخاصة.

مؤكداً أن هذه التعديلات نُشرت رسمياً في العدد (340) من جريدة وقائع كوردستان.

وأوضح چاوشين في تصريحٍ لـ كوردستان 24، أن الإجراءات الجديدة اعتمدت تجديد إجازة الرعاية مرة كل سنتين، في خطوة جاءت استجابة للمطالب والمناشدات المستمرة من ذوي الإعاقة لتقليل الروتين وتخفيف العبء عن كاهلهم.

وكشف المدير العام أن التعليمات المحدثة شملت لأول مرة المصابين بمرضي "الثلاسيميا والهيموفيليا" ضمن امتيازات إجازة المرافق، وهو ما كان يمثل أحد المطالب الرئيسية لهذه الفئة خلال الفترة الماضية.

وفيما يخص تقارير اللجان الطبية، أشار چاوشين إلى صدور قرار يقضي بضرورة تقديم التقرير الطبي لمرة واحدة فقط للحالات التي لا ترجى منها استجابة طبية أو علاج نهائي، مثل حالات فقدان الأطراف، ومتلازمة داون، والهيموفيليا، والثلاسيميا، حيث لن يُطالب ذووهم بإحضار تقارير طبية جديدة عند تجديد الإجازة في الأعوام المقبلة.

كما أكد أن التعديلات تضمنت تسهيلات إضافية لتبسيط الإجراءات بين الأم والأب عند التقديم على الإجازة، بما يضمن إتمام المعاملات القانونية بسلاسة ويسر.