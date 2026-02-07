لتعزيز التعاون الاقتصادي.. أربيل تحتضن "المائدة المستديرة للاستثمار" بين إقليم كوردستان والمملكة العربية السعودية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- تنطلق في العاصمة أربيل، يوم غد الأحد الموافق 8 شباط 2026، فعاليات ملتقى "المائدة المستديرة للاستثمار بين إقليم كوردستان والمملكة العربية السعودية"، والذي يستضيفه فندق "روتانا"، بهدف تعزيز الشراكات التجارية وفتح آفاق جديدة للاستثمارات السعودية في الإقليم.

يبدأ الملتقى بكلمات ترحيبية يلقيها كل من الدكتور محمد شكري، رئيس هيئة الاستثمار في حكومة إقليم كوردستان، وعزام محمد عبد اللطيف، مدير مكتب التمثيل التجاري في قنصلية المملكة العربية السعودية لدى أربيل، لتسليط الضوء على عمق العلاقات الثنائية والرغبة المشتركة في تطوير القطاع الاستثماري.

ويتضمن البرنامج عرضاً تقديمياً تحت شعار "استثمر في كوردستان" (Invest Kurdistan)، يتخلله عرض فيلم قصير عن بيئة العمل في الإقليم، بالإضافة إلى عرض تفصيلي تقدمه وحدة الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) حول المحفزات والقطاعات الواعدة.

كما ستعقد جلسة "مائدة مستديرة حكومية" تخصص للإجابة على الأسئلة المتعلقة بالسياسات والإجراءات، حيث ستقوم وزارات حكومة الإقليم بتقديم نبذة عن الخدمات والتسهيلات التي توفرها لدعم المستثمرين الأجانب وتذليل العقبات أمام المشاريع الكبرى.

ويفرد الملتقى مساحة واسعة لـ "حوار الشركات"، حيث ستتاح الفرصة للشركات السعودية والكوردستانية للتعريف بنشاطاتها، مع تركيز خاص على الشركات السعودية لطرح اهتماماتها وتطلعاتها في سوق الإقليم. كما سيشهد الملتقى جلسات تواصل ثنائية لتبادل ملفات المشاريع وبحث فرص التعاون المباشر.

ومن المقرر أن يختتم الملتقى سفين دزيي، مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان، بكلمة ختامية تلخص نتائج النقاشات وترسم خارطة الطريق للتعاون الاقتصادي المستقبلي بين الجانبين.