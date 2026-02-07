بتكلفة 135 مليار دينار.. إنجاز 75% من أعمال مشروع طريق (إتيت - باعذرة) الاستراتيجي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- في إطار اهتمام التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان بقطاع الطرق والبنية التحتية الاقتصادية، يجري تنفيذ مشروع طريق (إتيت - باعذرة) الاستراتيجي ضمن حدود محافظة دهوك بوتيرة متسارعة.

أهمية ومميزات المشروع:

يُعد هذا المشروع واحداً من أهم المشاريع الحيوية في المنطقة، حيث يربط مدخل مدينة دهوك بناحية باعذرة. يبلغ طول الطريق 26 كيلومتراً، وهو مقسم إلى ثلاث مراحل رئيسية.

تقدم سير العمل:

وفقاً لأحدث الإحصائيات، فإن أعمال المشروع تسبق الجدول الزمني المحدد لها بنسبة 30%، مما يعكس السرعة والدقة في التنفيذ:

نسبة الإنجاز: تم إكمال 75% من إجمالي المشروع حتى الآن.

المرحلة الأولى: تمر حالياً في مراحلها النهائية.

المراحل الأخرى: العمل مستمر بكثافة وسرعة في المرحلتين الثانية والثالثة.

المواصفات الهندسية والتكلفة:

يُنفذ المشروع بتكلفة تبلغ 135 مليار دينار، وسيكون بمثابة العمود الفقري لحركة النقل في المنطقة. ولتسهيل حركة المرور وتقليل الازدحام، يتضمن المشروع إنشاء 10 مجسرات (جسور علوية وأنفاق) يتم بناؤها وفق المعايير العالمية.

تهدف حكومة إقليم كوردستان من خلال هذه المشاريع الاستراتيجية إلى تقديم تسهيلات أكبر لحركة المواطنين وتطوير القطاع التجاري بشكل أوسع في المنطقة.