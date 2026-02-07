زراعة العراق في "غرفة الإنعاش".. مفارقة الـ28 مليون دونم وفاتورة استيراد تتجاوز تريليون دينار

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- يواجه القطاع الزراعي في العراق أزمة هيكلية متفاقمة، وضعت المزارع والمواطن العراقي في مواجهة مباشرة مع موجات غلاء غير مسبوقة. وبينما يمتلك العراق نحو 28 مليون دونم من الأراضي الصالحة للزراعة، كشفت الأرقام الرسمية عن استيراد خضروات وفواكه بقيمة تجاوزت تريليون دينار عراقي خلال العام الماضي، مما يضع علامات استفهام كبرى حول تعطل استثمار الثروة الأرضية للبلاد.

في أسواق كركوك، تبدو الهيمنة للمنتج المستورد واضحة؛ حيث يؤكد مراد العبيدي، وهو بائع خضروات، أن "الكوسا والبطاطس" هما المحصولان المحليان الوحيدان المتبقيان على رفوف متجره، بينما تغزو المنتجات الأجنبية ما تبقى من المساحة. ويشير العبيدي إلى أن الضرائب والرسوم التي تُفرض عند السيطرات الأمنية تساهم بشكل مباشر في رفع الأسعار، ليدفع المواطن البسيط ضريبة هذه الزيادات التي يضطر التجار لفرضها لتغطية تكاليف النقل والجبايات.

وعلى الضفة الأخرى، يعيش المزارعون واقعاً مريراً نتيجة غياب الدعم الحكومي. يقول الفلاح فرمان جمال: "تراجع الإنتاج المحلي هو نتيجة حتمية لإهمال الدولة؛ فالمزارع اليوم يخرج خاسراً بعد جهد وتعب مضنٍ، بدلاً من أن يجني ثمار عمله ويحقق أرباحاً تشجعه على الاستمرار".

هذا التدهور ينسحب أيضاً على قطاع الزراعة المحمية، حيث يشكو عائد حسين، مزارع خيار، من الارتفاع الحاد في أسعار البذور والأسمدة. ويضيف: "نعتمد كلياً على التمويل الذاتي لإنشاء البيوت البلاستيكية في ظل غياب أي مساهمة حكومية. نحتاج إلى تدخل الدولة لتغطية نصف التكاليف على الأقل لإنقاذ الموسم من الانهيار".

وفي الوقت الذي تتذرع فيه الجهات المعنية بأن انخفاض مناسيب المياه الجوفية هو السبب الرئيسي وراء تقليص المساحات المزروعة والاعتماد على الاستيراد، يفنّد المزارعون هذه الحجج، واصفين إياها بأنها "غطاء لدوافع سياسية". ويرى مراقبون ومزارعون أن تعطيل الزراعة المحلية يصب في مصلحة دول جوار بعينها، ليبقى العراق "سوقاً استهلاكية" مفتوحة، رغم توفر المساحات الشاسعة والمؤهلات البشرية لاستعادة السيادة الغذائية.

بين مطرقة التكاليف المرتفعة وسندان السياسات التي يصفها الفلاحون بـ"المجحفة"، يبقى مستقبل الأمن الغذائي في العراق معلقاً بانتظار قرارات حقيقية تعيد الحياة إلى ملايين الدونمات المعطلة.

تقرير: هيمن دلو - كوردستان 24 - كركوك