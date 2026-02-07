امرأة كوردية تتبوء منصبي وزيرة الدفاع ونائبة رئيس وزراء هولندا

منذ 56 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- في خطوة تاريخية وبالغة الأهمية لمكانة الكورد على المستوى الأوروبي، تباشر السياسية الكوردية المنحدرة من شمال كوردستان، ديلان يشيلغوز، مهامها كنائبة لرئيس الوزراء ووزيرة للدفاع في دولة هولندا.

يُنظر إلى هذا القرار كمنعطف سياسي وإنجاز رمزي كبير للكورد في المهجر والمنطقة، حيث تصل امرأة كوردية إلى أحد أعلى مراكز صنع القرار في الاتحاد الأوروبي.

ديلان يشيلغوز، التي تنحدر من عائلة كوردية من مدينة "ديرسم"، لطالما تحدثت بفخر عن جذورها القومية، وكانت مهتمة ومدافعة عن القضية الكوردية خلال مسيرتها السياسية. وقد اتخذت مواقف واضحة تجاه الأحداث في كوردستان في معظم المحافل والاجتماعات الدولية، ولا سيما خلال الهجمات على "روج آفا" (غرب كوردستان)، حيث طالبت بصوت شجاع بوقف أعمال العنف.

وقد أكدت يشيلغوز سابقاً أنه لا ينبغي ترك الكورد وحدهم في مواجهة الهجمات والاعتداءات، لأنهم كانوا في الصفوف الأمامية للحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي وقدموا تضحيات جسيمة من أجل الإنسانية. كما دعت المجتمع الدولي باستمرار إلى تحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة وحماية أرواح المدنيين.

تعكس مواقف ديلان يشيلغوز هذه وجود ارتباط وثيق بين دور هولندا ضمن التحالف الدولي ضد الإرهاب وضرورة دعم القوى التي كانت بمثابة درع حماية للعالم. والآن، بتبوئها منصب رأس وزارة الدفاع الهولندية، سيكون هناك صوت كوردياً حاضراً في أعلى مستويات صنع القرار الدولي، مما يعد مؤشراً على نجاح الفرد والهوية الكوردية في الساحة الدبلوماسية والسياسية العالمية.