منح شفرات أمنية للسيارات غير المسجلة في السليمانية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر البدء بمنح "شفرات أمنية" للسيارات غير المسجلة في محافظة السليمانية، مع اتخاذ إجراءات بحجز أي مركبة لا يملك صاحبها استمارة تسجيل.

وستنطلق هذه العملية في مرحلتها الأولى بتسجيل مركبات منتسبي القوات الأمنية.

ووفقاً للمعلومات، يبدأ العمل بهذا القرار اعتباراً من اليوم الأحد، 8 شباط 2026؛ حيث سيتم تزويد السيارات غير المسجلة بشفرة أمنية، وفي حال عدم وجود استمارة التسجيل، سيتم ضبط المركبة فوراً.

وتشير معلومات كوردستان 24 إلى أن العملية ستشمل منتسبي الأجهزة الأمنية أولاً، تليها مرحلة تشمل بقية المواطنين.

تفاصيل الإجراءات والرسوم:

الرسوم: يتم استيفاء مبلغ 75,000 دينار عن كل مركبة.

الكود واللوحة: يمنح صاحب المركبة شفرة خاصة لتثبيته على السيارة، بالإضافة إلى لوحة حمراء تصدر عن الآسايش تكون غير قابلة للتزوير أو النسخ.

يُذكر أنه حتى الآن لم تصدر التعليمات التفصيلية التي تحدد أنواع وموديلات السيارات المشمولة بهذا القرار والتي سيتم منحها الشفرة الأمنية.