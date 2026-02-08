نرجس ئاكرێ "عقرة" يعطر الأسواق ويجذب السياح بجماله الأخاذ

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- بسبب الأمطار الغزيرة والأجواء الملائمة، نضجت زهور النرجس في حدود قضاء عقرة (ئاکرێ) مبكراً هذا العام، لتزين أسواق المنطقة بألوانها وعطرها. ووفقاً لإحصائيات مديرية زراعة عقرة، تغطي زهور النرجس حتى الآن مساحة 85 دونماً من الأراضي الطبيعية والبساتين في المنطقة.

وقال داود محمد، وهو مزارع من المنطقة، إن التغيرات المناخية وهطول الثلوج والأمطار الوفيرة أدت إلى بزوغ النرجس من التربة منذ بداية شهر شباط/فبراير الجاري. ويشتهر نرجس عقرة بأنه يزهر قبل المناطق الأخرى في إقليم كوردستان، ويوجد منه نوعان رئيسيان هما (النرجس الجوري، ونرجس الكتك). تنمو هذه الزهور غالباً في أحضان الطبيعة وبين بساتين الفاكهة، وتنفرد برائحة زكية وحجم خاص.

تزدان أسواق عقرة حالياً بباقات النرجس، خاصة في المواقع السياحية، ويتراوح سعر "الرزمة" الواحدة بين ألفين إلى ثلاثة آلاف دينار عراقي.

يقول غانم شني، وهو بائع نرجس: "نرجس عقرة بالنسبة لنا هو الرقم واحد. زبائننا ليسوا فقط من سكان المنطقة، بل يأتي إلينا سياح من بغداد والبصرة وديالى والنجف وأربيل والسليمانية وزاخو، ويحرصون على شرائه بسبب شهرته الكبيرة".

وقد ساهم جمال ورائحة نرجس عقرة في جذب السياح من وسط وجنوب العراق بشكل ملحوظ. ويقول السائح أحمد البياتي في هذا الصدد: "نرجس عقرة لا مثيل له، فرائحته عطرة جداً ويدوم لفترة طويلة دون أن يذبل. إن طبيعة عقرة في هذا الموسم ساحرة للغاية، والجميع يرغب في زيارتها لمشاهدة هذا الجمال".

سنوياً، يولي أصحاب البساتين في عقرة أهمية كبرى لزراعة النرجس؛ فإلى جانب قيمته البيئية والجمالية، يمثل النرجس مصدراً جيداً للرزق والتجارة خلال فصل الربيع.