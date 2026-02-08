أربيل تبدأ الإجراءات العملية لتوزيع قطع الأراضي على موظفي العقود

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت محافظة أربيل عن بدء الإجراءات العملية لتنفيذ قرار توزيع قطع الأراضي على الموظفين العاملين بنظام العقود.

مؤكدة أنه من المقرر عقد ندوة تعريفية في السادس عشر من الشهر الجاري لممثلي الوزارات كافة لإطلاعهم على الضوابط وآلية ملء الاستمارات الخاصة بالعملية.

ومن المتوقع المباشرة بتدقيق أسماء الموظفين المشمولين مطلع الشهر المقبل، تمهيداً لرفع القوائم النهائية إلى مجلس الوزراء لغرض منحهم الأراضي بشكل رسمي.

وحول ضوابط الاستحقاق، حددت التعليمات وجوب إتمام موظف العقد خدمة فعلية لا تقل عن ثماني سنوات، مع اشتراط عدم استفادته مسبقاً من أي تخصيص لقطع الأراضي.

كما نصت الضوابط على منح قطعة أرض واحدة فقط في حال كان الزوج والزوجة موظفين.

وفيما يخص احتساب سنوات الخدمة، أوضح البيان أن المدة المعتمدة هي سنوات العمل بصفة "عقد" حصراً، مستثنية أي خدمات سابقة خارج هذا الإطار، مثل خدمة "المحاضرين" وغيرها.

تأتي هذه الخطوة ضمن مبادرة رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، الرامية إلى معالجة أزمة السكن وتحسين المستوى المعيشي للموظفين؛ حيث شهد المشروع منذ انطلاقه العام الماضي في مختلف مدن وبلدات الإقليم استفادة آلاف الموظفين، مما ساهم في تعزيز الاستقرار المالي للأسر وتنشيط حركة السوق العقاري في المنطقة.