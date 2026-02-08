البرلمان العراقي ينشر جدول أعماله باللغة الكوردية لأول مرة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- في خطوة غير مسبوقة، قرر مجلس النواب العراقي نشر جدول أعمال جلساته باللغة الكوردية.

يأتي هذا القرار بعد أن كانت الجداول تُنشر باللغة العربية فقط منذ تأسيس البرلمان عام 2005، رغم أن اللغة الكوردية تُعد لغة رسمية ثانية في العراق بموجب الدستور.

وفي هذا السياق، نشر المكتب الإعلامي للبرلمان وللمرة الأولى برنامج عمل الجلسة المقبلة باللغة الكوردية والمقرر عقدها يوم غدٍ الاثنين.

وقال مصدر مطلع، إن البرلمان قرر البدء عملياً بنشر جداول أعمال الجلسات باللغة الكوردية من الآن فصاعداً.

تفاصيل الجلسة المقبلة

بخصوص محتوى الجلسة القادمة، أشار المكتب الإعلامي للبرلمان إلى أنها ستُعقد يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة 11:00 صباحاً، ويتضمن جدول أعمالها الفقرات التالية:

أولاً: أداء اليمين الدستورية لعدد من أعضاء البرلمان الجدد.

ثانياً: التصويت على تشكيل اللجان النيابية الدائمة.

وعلى عكس التوقعات، لم يتضمن جدول أعمال جلسة الاثنين أي فقرة تتعلق بانتخاب رئيس جمهورية العراق، حيث لا يزال هذا الملف عالقاً حتى الآن.