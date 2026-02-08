وزير الثقافة السوري لـ "كوردستان24": الجناح الكوردي يعكس ثقافة عريقة في معرض دمشق للكتاب

منذ 28 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أشاد وزير الثقافة السوري بالهوية والثقافة الكوردية الأصيلة، مؤكداً أن النسخة الحالية من معرض دمشق الدولي للكتاب تميزت بمشاركة واسعة وسقف مرتفع من الحريات، وسط إقبال جماهيري غير مسبوق.

وفي تصريح خاص لكوردستان24" خلال تجواله في أروقة المعرض، قال الوزير: "لقد زرنا إخواننا في الجناح الكوردي، وما شاهدناه من حضور رائع يعكس ثقافة عريقة وأصيلة تضرب جذورها في التاريخ". وعبّر عن سعادته بوجود هذا التنوع الثقافي الذي يغني الحراك المعرفي في البلاد.

ووصف الوزير النسخة الحالية من المعرض بأنها "الأجمل والأكبر والأبهى"، مشيراً إلى أن ما يميزها هو "سقف الحرية المرتفع جداً" والمشاركات الدولية الواسعة، حيث تمثلت دولتا السعودية وقطر كضيوف شرف في هذه الدورة.

وحول أرقام الزوار، كشف الوزير عن إقبال جماهيري فاق التوقعات، قائلاً: "شهد اليوم الأول وحده زيارة أكثر من 250 ألف شخص، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم في الأيام التالية"، مؤكداً أن الناشرين أبدوا سعادة بالغة تجاه التنظيم والإقبال الذي تجاوز كل التقديرات الأولية.

واختتم الوزير حديثه بالتعبير عن تفاؤله بالمستقبل الثقافي في البلاد، مشدداً على أن "القادم أجمل دائماً في سوريا الجديدة.. سوريا الحرة"، في إشارة إلى التحولات الإيجابية التي تشهدها الساحة الثقافية السورية.