دمشق وقسد تبحثان إجراءات إدارة مطار قامشلو الدولي

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- في إطار تنفيذ بنود الاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، عقد وفد رفيع المستوى من وزارة الداخلية السورية اجتماعاً مع مسؤولين من "قسد" في محافظة الحسكة، اليوم الأحد، لبحث آليات واستكمال إجراءات استعادة إدارة مطار القامشلي الدولي.

وترأس الوفد الحكومي اللواء مروان علي، قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة الحسكة، وبمشاركة أحمد الأحمد، مدير إدارة أمن المطارات والمنافذ الحدودية. ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الداخلية، تمحور الاجتماع حول وضع الآليات التنفيذية لتسليم إدارة المطار بالكامل إلى الحكومة السورية، وهي الخطوة التي تأتي استكمالاً لتطبيق التفاهمات الموقعة سابقاً بين الطرفين.

من جانبه، كشف عمر حصري، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري، عن تفاصيل عملية الاستلام، واصفاً إياها بالخطوة "السيادية والتنموية المفصلية". وأكد حصري أن هذه الخطوة تكتسب أهمية استراتيجية لربط مناطق شمال شرق سوريا بالمنظومة الوطنية للطيران المدني.

وأضاف حصري في تصريح صحفي: "هدفنا هو توحيد إدارة الأجواء والمطارات ضمن إطار مؤسساتي موحد، وهو عامل جوهري لرفع مستويات السلامة الجوية". كما شدد على أن إعادة تفعيل المطار تحت الإدارة المركزية سيلعب دوراً فعالاً في دعم التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لسكان المنطقة.

وبحسب المصادر، فمن المقرر أن يبدأ الوفد مباشرة بالتدابير الفنية والإدارية اللازمة للإشراف على كافة مفاصل المطار وتشغيله وفقاً للمعايير والضوابط الوطنية السورية، تمهيداً لعودته الكاملة إلى الخدمة تحت مظلة الدولة.