بسبب تأخّر مستحقاتهم.. مزارعو كوردستان يصعدون احتجاجهم داخل البرلمان العراقي

أربيل (كوردستان 24)- توجه وفدٌ من مزارعي إقليم كوردستان إلى العاصمة بغداد للضغط باتجاه صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة عن محصول القمح لعام 2025.

مؤكدين مرور ثمانية أشهر دون استلام أموالهم، في وقت تسلم فيه أقرانهم في وسط العراق وجنويه أغلب مستحقاتهم.

وإلى جانب أزمة رواتب الموظفين العالقة، تواجه الحكومة الاتحادية اتهامات بالتقصير المستمر منذ سنوات في صرف أموال مزارعي الإقليم، مما دفعهم للتوجه مباشرة إلى بغداد للمطالبة بحقوقهم المالية.

وأفاد مراسل كوردستان 24 في بغداد، ديلان بارزان، بأن عدداً من المزارعين دخلوا مبنى مجلس النواب العراقي للاجتماع بالكتل الكوردستانية، بهدف إيصال مطالبهم إلى الجهات المعنية.

وبحسب المزارعين، فإن قيمة المبالغ المتأخرة بلغت حتى الآن 204 مليار و750 مليون دينار عراقي، مطالبين النواب بالضغط على وزير التجارة لإرسال 500 مليار دينار إلى الإقليم لتغطية المستحقات المتأخرة وتعويض فترة الانتظار.

وفي تصريح لـ كوردستان 24، قال أحد المزارعين المشاركين في التجمع إن هناك تمييزاً واضحاً في التعامل؛ حيث استلم مزارعو وسط العراق وجنوبه نحو 78% من مستحقاتهم، بينما لم يتم صرف سوى 25% فقط لمزارعي الإقليم.

ووفقاً للمعلومات الواردة، فقد التقى وفد من المزارعين في وقت سابق بوزير المالية، طيف سامي، التي أبلغتهم بصراحة بعدم توفر "سيولة نقدية"، رغم استمرار عمليات التوزيع في بقية محافظات العراق.