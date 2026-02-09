كهرباء كوردستان تنفي رفع الأسعار وتوضح أسباب ارتفاع مبالغ الجباية في الفواتير الأخيرة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان، اليوم الاثنين 9 شباط 2026، توضيحاً رسمياً طمأنت فيه المواطنين بعدم وجود أي زيادة في تسعيرة الوحدات الكهربائية.

مؤكدة أن البنية التحتية والتقنية لمنظومة "العدادات الذكية" تعمل بكفاءة تامة دون أي مشكلات فنية.

وأشارت الوزارة في بيانٍ لها، إلى أن شهر كانون الثاني يسجل دائماً ذروة الطلب على الطاقة، إلا أن هذا الشتاء شهد ارتفاعاً ملحوظاً وغير مسبوق في معدلات الاستهلاك مقارنة بالأعوام الماضية؛ نتيجة الموجة البرد القارس وانخفاض درجات الحرارة بشكل حاد.

كما لفت البيان إلى أن هذا الشتاء يعد الأول الذي يتمتع فيه أغلب مواطني الإقليم بخدمة الكهرباء على مدار 24 ساعة، وهو عامل جوهري أثر بشكل مباشر على زيادة كمية الطاقة المستهلكة.

وفيما يخص المبالغ الواردة في القوائم الجديدة، أوضحت الوزارة أن عملية التحول في الأنظمة أدت إلى إطالة فترة قراءة العدادات لتصل في المتوسط إلى 46 يوماً، مما جعل المبالغ تظهر بشكل أكبر في الفاتورة الواحدة.

مؤكدة في الوقت ذاته أن طول هذه الدورة الحسابية لا يعني زيادة في التكلفة اليومية المقررة على المشتركين.

واختتمت وزارة الكهرباء بيانها بالتأكيد على أن حكومة إقليم كوردستان تتابع بجدية السبل الكفيلة بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتسعى عبر خططها الاستراتيجية إلى تحقيق التوازن بين تقديم خدمة مستمرة وبين القدرات المالية للمشتركين.