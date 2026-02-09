مفوضية الانتخابات تبدأ بصرف مكافآت موظفي الاقتراع عبر بطاقات الماستر كارد في ثلاث محافظات

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مفوضية الانتخابات، عبر دائرتها الإدارية والمالية، عن المباشرة بتغذية بطاقات الماستر كارد الخاصة بمكافآت موظفي الاقتراع في ثلاث محافظات هي: البصرة، دهوك، وميسان.

وأوضحت جمانة الغلاي المتحدث الإعلامي لمفوضية الانتخابات أن عملية التوزيع ستنطلق يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 10 شباط 2026، وتشمل 41 مركز تسجيل في محافظتي ميسان ودهوك، و76 مركز تسجيل في محافظة البصرة.

ودعت موظفي الاقتراع إلى مراجعة مراكز التسجيل المعتمدة لاستلام بطاقات الماستر كارد الخاصة بهم.

وأكدت الغلاي استمرار تنسيق المفوضية مع مصرف الرافدين لاستكمال توزيع بقية بطاقات الماستر كارد على مكاتب المحافظات الانتخابية.

مشيرة إلى أن نسبة التوزيع بلغت 90%، على أن يتم تغذية البطاقات المتبقية بالأموال تباعاً خلال الفترة المقبلة.