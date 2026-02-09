عبدي: الاتفاق مع دمشق يتضمن افتتاح مكتب إشراف إداري للحكومة السورية في معبر سيمالكا

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- كشف القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، عن ملامح الاتفاق الجديد المبرم مع الحكومة السورية الانتقالية، والذي يقضي بدمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية بعد إجراء تغييرات هيكلية عليها، مؤكداً في الوقت ذاته التزام قواته بحماية حقوق نازحي عفرين وسري كانيه (رأس العين).

وخلال اجتماع موسع عقده عبدي مع أهالي مدينة الحسكة ونازحي عفرين وسري كانيه، ناقش تفاصيل اتفاق 29 كانون الثاني.

موضحاً أن كافة المؤسسات التابعة للإدارة الذاتية حالياً ستواصل مهامها، ولكن سيتم دمجها ضمن مؤسسات الدولة في إطار عملية تنظيمية شاملة.

وبموجب هذا الاتفاق، بحسب عبدي، ستتم إعادة هيكلة الوزارات والهيئات الحالية وتحويل مرتبتها الإدارية إلى مستوى مديريات.

وعلى صعيد المعابر الحدودية، أشار عبدي إلى أن معبر سيمالكا سيستمر في عمله كالمعتاد، مع افتتاح مكتب خاص تابع للحكومة السورية للإشراف على الشؤون الإدارية والتنظيمية داخل المعبر.

أما في الجانب العسكري، فقد أعلن القائد العام لـ قسد أنه كخطوة أولى، سيتم نشر لواء عسكري تابع لقوات سوريا الديمقراطية في مدينة الحسكة، على أن يتم توزيع القوات الأخرى في المناطق المختلفة وفقاً للخطط الأمنية الجديدة، وذلك في إطار بنود الاتفاق الرامية إلى إعادة تنظيم الملف الأمني في المنطقة.