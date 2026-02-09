فؤاد حسين يبحث مع القائم بالأعمال الأميركي التحضيرات لمؤتمر الرياض ضد الإرهاب

منذ 34 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- استقبل وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى العراق، جوشوا هاريس، لبحث آفاق التعاون الأمني والسياسي بين البلدين.

وتصدرت التحضيرات الجارية لعقد "مؤتمر الرياض" الخاص بالتحالف الدولي ضد الإرهاب جدول أعمال اللقاء.

حيث أكد حسين على الأهمية الاستراتيجية للحضور والمشاركة الأمريكية في هذا المؤتمر، لتعزيز الجهود الدولية الرامية إلى استئصال شأفة الإرهاب وتجفيف منابعه في المنطقة.

وفي الشأن الداخلي، ناقش الجانبان مسار تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة؛ حيث استعرض حسين وهاريس الخارطة السياسية ومواقف الكتل المختلفة تجاه العملية السياسية المتعثرة.

وشدد الطرفان على ضرورة دعم استقرار العراق وحماية هيبة مؤسساته الدستورية، بما يضمن تحقيق المصالح العليا للشعب العراقي.

يأتي هذا الحراك الدبلوماسي في وقت يمر فيه العراق بمرحلة سياسية حاسمة، حيث تتواصل المساعي لتشكيل الكابينة الوزارية الجديدة وسط تنافس حاد بين القوى السياسية.

وعلى الصعيد الأمني، يواصل التحالف الدولي بقيادة واشنطن تنسيقه مع القوات العراقية لمنع عودة نشاط التنظيمات الإرهابية، في حين يُنظر إلى مؤتمر الرياض المرتقب كخطوة مفصلية لتحديث استراتيجية مكافحة الإرهاب على المستوى العالمي.