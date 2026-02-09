مصرع عامل وإصابة آخرين إثر حريق في مصفاة بيجي بمحافظة صلاح الدين

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- شهد مصفاة بيجي في محافظة صلاح الدين، اليوم الاثنين، حادثاً مأساوياً أسفر عن مصرع أحد العاملين وإصابة آخرين، إثر اندلاع حريق في وحدة تحسين البنزين التابعة لمصفاة "صلاح الدين / 2".

وأوضحت خلية الإعلام الأمني في بيان رسمي، أن مفارز الدفاع المدني هرعت لمكافحة النيران التي نشبت في الوحدة المذكورة.

وكحصيلة أولية للحادث، أكدت الخلية العثور على جثة متفحمة لأحد العاملين جرى نقلها إلى دائرة الطب العدلي في المحافظة، بالإضافة إلى تسجيل 6 حالات اختناق تم نقلها إلى مستشفى بيجي العام لتلقي العلاج.

من جانبه، أفاد مصدر مطلع بأن عدد المصابين جراء الأدخنة المتصاعدة بلغ 8 أشخاص، مشيراً إلى أن الجهات المختصة باشرت فتح تحقيق موسع للوقوف على ملابسات الحريق، وسط تشديد إجراءات السلامة داخل المنشأة النفطية.

وفي سياق الإجراءات الاحترازية، قررت إدارة المصفاة إيقاف العمل مؤقتاً في الوحدة المتضررة، بينما بدأت الفرق الفنية والهندسية إجراءات الكشف الموقعي الشامل لتقييم حجم الأضرار المادية، وتحديد الأسباب التقنية التي أدت إلى انفجار "الضاغطة" ونشوب الحريق.

مصفاة بيجي هو أكبر مجمعات تصفية وتصنيع النفط في العراق أُنشئت في شهر تموز 1978، وينتج ثلث إنتاج المصافي العراقية.

يقع المصفی في محافظة صلاح الدين على بعد نحو 130 كيلومترا إلى الشمال من بغداد ، في وسط الطريق المؤدي من بغداد إلى الموصل.

تبلغ طاقته الإنتاجية 15 مليون طن سنوياً من المشتقات النفطية، وتبلغ طاقة التكرير 310,000 برميل يومياً، وفي عام 2008 كانت 500 شاحنة صهريج عراقية تقوم بنقل النفط من مصفاة بيجي يومياً.