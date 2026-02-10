للمرة الثانية خلال أسبوع… جلسات البرلمان العراقي تخلو من انتخاب رئيس الجمهورية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- للمرة الثانية خلال أسبوع واحد، خلا جدول أعمال جلسات مجلس النواب العراقي من فقرة اختيار رئيس الجمهورية، في استمرار لحالة الجمود السياسي التي تعيق استكمال الاستحقاقات الدستورية.

وأعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي عن جدول أعمال الجلسة رقم (8) للفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية الأولى للدورة الانتخابية السادسة، والمقرر عقدها يوم غدٍ الأربعاء الموافق 11 شباط 2026.

ووفقاً للوثيقة الرسمية، فإن الجلسة التي ستنطلق في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً، ستفتتح بقراءة آيات من القرآن الكريم، لتبدأ بعدها مناقشة الملفات المدرجة على جدول الأعمال، والتي جاءت كالتالي:

1. النظر في طعون العضوية: سيبدأ المجلس بالنظر في الطعون المقدمة حول صحة عضوية عدد من السيدات والسادة النواب.

2. ملف السجناء المنقولين: يتضمن الجدول طرح موضوع عام للمناقشة يتعلق بقضية "السجناء المنقولين إلى العراق". ومن المقرر أن تجري هذه المناقشة بحضور كل من وزير العدل، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات، ونائب قائد العمليات المشتركة، للوقوف على آخر مستجدات هذا الملف الأمني والقانوني.

3. مناقشات عامة: خصصت الفقرة الثالثة من الجلسة لإجراء مناقشات عامة حول قضايا ومواضيع مختلفة يطرحها أعضاء المجلس.

تأتي هذه الجلسة في إطار الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان في دورته الحالية، وسط ترقب لمخرجات النقاشات المتعلقة بالملف الأمني، خاصة مع حضور قيادات أمنية ووزارية رفيعة المستوى.

ويأتي الإعلان عن هذا الجدول ليؤكد استمرار حالة الترقب السياسي في البلاد؛ إذ تخلو جلسات البرلمان العراقي للمرة الثانية خلال أسبوع واحد من فقرة انتخاب رئيس الجمهورية، رغم الاستحقاقات الدستورية الضاغطة.

ويشير مراقبون إلى أن تركيز البرلمان على القضايا الأمنية والطعن في العضوية، مع تغييب ملف انتخاب الرئيس، يعكس استمرار الخلافات بين الكتل السياسية حول حسم هذا المنصب السيادي.

تأتي هذه التطورات في وقت يسعى فيه البرلمان لممارسة دوره الرقابي في ملفات أمنية وحقوقية حساسة، وسط تساؤلات حول موعد إدراج انتخاب رئيس الجمهورية على جدول الأعمال لإنهاء حالة الانسداد السياسي القائمة.