مسرور بارزاني: التحول الرقمي ركيزة لإصلاح شامل.. وعلى بغداد صرف مستحقات مواطني كوردستان دون تمييز

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، أن مشروع "e-Psûle" والتحول الرقمي يمثلان جزءاً أصيلاً من البرنامج الإصلاحي للتشكيلة الوزارية التاسعة، مشدداً على ضرورة توفير بنية تحتية اقتصادية متينة تضمن حقوق المواطنين وتسهل وصول الخدمات إليهم.

وفي تصريحات لوسائل الإعلام عقب إطلاق النظام الجديد للمدفوعات الإلكترونية، أوضح مسرور بارزاني أن الهدف من هذه الخطوات هو تمكين كل مواطن، سواء كان موظفاً في القطاع العام أو يعمل في القطاع الخاص، من امتلك حساب مصرفي خاص به.

وقال بارزاني: "مشروع e-Psûle ليس مجرد وسيلة لدفع أجور الكهرباء أو الماء، بل هو مدخل لدمج التكنولوجيا في كافة قطاعات الحياة، بما في ذلك المرور ووزارة الداخلية والخدمات العامة الأخرى. هذا النظام سيوفر الوقت والجهد للمواطن، ويمنح الحكومة شفافية أكبر في مراقبة الإيرادات والمصروفات".

وفي رد على سؤال حول تأخر الرواتب والعلاقة مع الحكومة الاتحادية، أكد مسرور بارزاني أن حكومة الإقليم بذلت كل ما في وسعها لتأمين المستحقات المالية، مشيراً إلى أن "الكرة الآن في ملعب بغداد".

وأضاف رئيس حكومة اقليم كوردستان: "نحن نؤكد دائماً أن رواتب ومستحقات شعب كوردستان هي حقوق دستورية. على بغداد الالتزام بواجباتها تجاه مواطني الإقليم أسوة بجميع العراقيين، بعيداً عن التمييز والمماطلة. الدستور يجب أن يكون هو الحكم والفيصل في ضمان هذه الحقوق".

وعلى الصعيد السياسي، أشار رئيس الحكومة إلى أهمية تنسيق المواقف بين الأطراف الكوردستانية، معرباً عن أمله في التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن القضايا الستراتيجية، بما في ذلك منصب رئيس الجمهورية في بغداد.

وأوضح مسرور بارزاني: "لقد اقترحنا دوماً أن يتم اختيار مرشح يمثل تطلعات شعب كوردستان بكافة مكوناته، وأن يتم ذلك عبر البرلمان أو من خلال اتفاق القوى الكوردية، لضمان وجود صوت موحد وقوي في العاصمة الاتحادية يدافع عن استحقاقات الإقليم".

واختتم رئيس الوزراء مسرور بارزاني حديثه بالتأكيد على أن حكومة إقليم كوردستان ماضية في مشروعها التحديثي، وأن المرحلة المقبلة ستشهد رقمنة قطاعات إضافية، مما يضع كوردستان على طريق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي، رغم التحديات السياسية والمالية القائمة.