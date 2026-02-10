ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد تستقبل وفدًا من السفارة الأمريكية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- التقى "فارس عيسى" رئيس ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد، في مكتبه الخاص، اليوم الثلاثاء الموافق 10 شباط 2026، وفدًا من السفارة الأمريكية في بغداد، ضم كل من " كريس ديلورث" رئيس القسم السياسي في السفارة و "ديفيد لويس" مسؤول في القسم السياسي.

وجرى خلال اللقاء، استعراض الأوضاع الراهنة في المنطقة، وتداعياتها على العراق، إلى جانب بحث الجهود المبذولة، لتشكيل الحكومتين الاتحادية و إقليم كوردستان، وفق الاستحقاقات الانتخابية.

كما ناقش الجانبان القضايا العالقة بين أربيل وبغداد، مؤكدين ضرورة معالجتها وحلّها ضمن الأطر الدستورية والقانونية.

وأعرب الطرفان عن أملهما، في أن تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق وإقليم كوردستان، مزيدًا من التطور بعد تشكيل الحكومة الجديدة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار ودعم مسيرة التنمية في العراق.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار تعزيز التعاون والتنسيق الأمني المشترك، ولا سيما في مجال مكافحة الإرهاب، لمواجهة التحديات الأمنية في العراق والمنطقة.