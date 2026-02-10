صدور العدد الـ 18 من مجلة كوردستان بالعربي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24) – صدر العدد الثامن عشر من مجلة "كوردستان بالعربي" لشهر كانون الثاني 2026، والتي تضم نخبة من المقالات المهمة التي تسلط الضوء على القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والتاريخية والنشاطات الكوردية.

ويشارك في كتابة مواد العدد الصادر حديثاً نخبة من الصحفيين والباحثين والكتّاب من دول متعددة، حيث تناول العدد مواضيع استراتيجية تمس حاضر إقليم كوردستان ومستقبله.

ويحتوي العدد الجديد من "كوردستان بالعربي" على أكثر من 25 مادة صحفية ضمن مجالات السياسة والاقتصاد والمجتمع والأدب والموسيقى والرياضة والمرأة، من بينها:

تقرير بعنوان (الثورة الرقمية تعزز الكفاءة والشفافية): حول مساعي حكومة إقليم كوردستان لمواكبة التطورات التكنولوجية العالمية وتلبية متطلبات العصر الرقمي.



تقرير بعنوان (بارزاني في الفاتيكان.. دبلوماسية السلام): يسلط الضوء على أهمية زيارة الرئيس بارزاني إلى الفاتيكان ولقائه مع قداسة البابا "لیو الرابع عشر".



كما يحتوي هذا العدد على عدة مواضيع متنوعة، منها:

دافوس.. حضور كوردستاني لتعزيز الشراكات.

ثروة العراق.. احتياطي ضخم أمام ثلاثة تحديات.

وسام روسي على صدر أكاديمي كوردي.

سرهلدان.. انبعاث وجه دهوك الجديد من رماد التلوث.

زوارق البيت الكوردي تجوب الفرات.

"مندلي" أم البرتقال.

شعب اللولو.. حضارة عريقة في كوردستان.

هورامان وسر العمر المديد.



يمكنكم قراءة المجلة إلكترونياً من هنا https://www.kurdistanbilarabi.com/mag/42



عن مجلة كوردستان بالعربي:



"كوردستان بالعربي" مجلة شهرية مستقلة تصدر بنسختها الورقية من إقليم كوردستان، إلى جانب موقع إلكتروني ينشر الأخبار والأحداث على مدار الساعة. تهتم المجلة بنشر مجموعة واسعة من المواضيع السياسية والثقافية والاقتصادية وغيرها من المواد الصحفية.

كما تتضمن مقابلات مع شخصيات بارزة في المجتمع الكوردي، إلى جانب مقالات رأي يكتبها كتاب وصحفيون يقدمون من خلالها رؤى قيّمة حول القضايا التي تؤثر على الحياة اليومية في جميع أنحاء المنطقة.

وتُعَدُّ المجلة مصدراً معرفياً لكل من يتطلع إلى اكتساب معلومات حول الجوانب المختلفة المتعلقة بالتاريخ والثقافة والسياسة والنشاطات الكوردية التي قد لا تكون معروفة على نطاق واسع خارج حدودها.

وتسعى "كوردستان بالعربي" لأن تكون منصة موضوعية للقراء من خلال الجمع بين الصحافة المهنية ووجهات النظر المتنوعة، وتوفير مناخ ملائم للنقاشات العامة حول ما يجري في المنطقة وخارجها.

وبالإضافة إلى دورها الإعلامي، تعمل "كوردستان بالعربي" بشكل وثيق مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة داخل المجتمعات الكوردية في جميع أنحاء العالم. ومن خلال المقابلات ومقالات الرأي والتقارير التي تسلط الضوء على القضايا الملحة، تعمل المجلة على المساهمة في تمكين أبناء الشعب الكوردي في الخارج من الوصول إلى معلومات دقيقة حول ما يحدث في إقليم كوردستان وما يصعب عليهم الاطلاع عليه من مصادر أخرى.