تحويل رواتب شهر كانون الثاني إلى الحساب المصرفي لوزارة المالية

أُودعت رواتب شهر كانون الثاني (يناير) في الحساب المصرفي لوزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان.

اليوم الثلاثاء، 10 شباط 2026، أفاد مصدر في وزارة المالية والاقتصاد بحكومة إقليم كوردستان لمراسل "كوردستان 24" (هوشمند صادق)، بأنه تم إيداع مبلغ 931 ملياراً و250 مليون دينار من قبل وزارة المالية الاتحادية، كاستحقاقات لرواتب الموظفين لشهر كانون الثاني، وذلك في الحساب المصرفي للوزارة لدى فرع أربيل للبنك المركزي العراقي.

وكان مصدر في وزارة المالية والاقتصاد قد صرح في وقت سابق، بأنه في حال إيداع الرواتب من قبل وزارة المالية الاتحادية في الحساب المصرفي اليوم الثلاثاء 10 شباط، فستبدأ عملية توزيع رواتب شهر كانون الثاني للموظفين ومتقاضي الرواتب في إقليم كوردستان يوم غدٍ الأربعاء، الموافق 11 شباط.

يأتي ذلك في وقتٍ جرى فيه، يوم الخميس 5 شباط 2026، إيداع 120 مليار دينار -كإيرادات غير نفطية للإقليم لشهر كانون الثاني- نقداً في الحساب المصرفي لوزارة المالية في الحكومة الاتحادية لدى فرع أربيل للبنك المركزي العراقي.