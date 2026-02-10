اجتماع "حاسم" غداً.. الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني يبحثان حسم مرشح رئاسة الجمهورية

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- يُعقد يوم غدٍ الأربعاء، في مصيف "پیرمام"، اجتماع رفيع المستوى بين الحزبين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، بهدف حسم ملف مرشح منصب رئيس جمهورية العراق.

وصرحت أشواق جاف، عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني، لـ (كوردستان 24)، بأن "وفداً رفيع المستوى من الاتحاد الوطني الكوردستاني سيزور پیرمام يوم غدٍ الأربعاء، 11 شباط 2026، لعقد اجتماع مع قيادة الحزب الديمقراطي".

وأكدت جاف أن "هذا الاجتماع سيكون حاسماً؛ ففي حال التوصل إلى اتفاق، سيدخل الطرفان جلسة البرلمان بمرشح مشترك، وبخلاف ذلك سيتم الذهاب بمرشحين منفصلين".

وحول احتمالات تأجيل جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب الرئيس، أشارت عضو اللجنة المركزية إلى أن "هناك احتمالية للتأجيل، لوجود توجه لدى بعض أطراف البيت الشيعي ترغب ببقاء الحكومة الحالية لحين حسم الأوضاع تماماً، لكن في كل الأحوال، سيشارك الحزبان (الديمقراطي والاتحاد) في الجلسة بناءً على مخرجات اجتماع الغد".

من جانبه، أكد هەرێم كمال آغا، رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في البرلمان العراقي، لـ (كوردستان 24)، أن "الاجتماع مخصص لملف رئاسة الجمهورية، وفي حال اتفاق الجانبين، فمن المتوقع أن يعقد مجلس النواب العراقي جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يوم الخميس المقبل، الموافق 12 شباط".