فريقٌ طبي إيطالي يجري عمليات جراحية مجانية للأطفال في دهوك

منذ 13 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- كشفت المديرية العامة للصحة في محافظة دهوك، عن وصول فريق طبي إيطالي متخصص إلى المحافظة، للبدء بحملة طبية تشمل إجراء عمليات جراحية معقدة وتقديم استشارات طبية للأطفال.

وقال المتحدث باسم صحة دهوك، متین جمیل، لكوردستان 24، اليوم الثلاثاء (10 شباط 2026)، أن الفريق الطبي الإيطالي يضم نخبة من الأطباء الاختصاصيين ذوي الخبرة العالية في مجالات أمراض قلب الأطفال والعناية المركزة.

وأوضح جمیل أن الفريق، الذي وصل قبل يومين، سيستمر في مهامه لمدة أسبوع كامل، حيث سيتولى إجراء سلسلة من العمليات الجراحية للأطفال مجاناً، بالإضافة إلى فحص أعداد كبيرة من المرضى الصغار وتقديم المشورة الطبية اللازمة لحالاتهم.

وأشار المتحدث إلى أن هذه الزيارة ليست الأولى من نوعها، إذ يمتلك الفريق الطبي الإيطالي تاريخاً من التعاون المستمر مع المحافظة، حيث واظب على زيارة إقليم كوردستان بانتظام لإجراء مثل هذه المهمات الإنسانية والطبية منذ عام 2005.