المخابرات الوطنية تحبط محاولة إغراق العراق بالكبتاغون

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن جهاز المخابرات الوطني العراقي، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ عملية استباقية نوعية خارج الحدود، أسفرت عن تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات وإحباط مخطط واسع لإدخال كميات كبيرة من السموم إلى البلاد.

وذكر بيان رسمي للجهاز، أن العملية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة فنية وميدانية مستمرة شملت أكثر من دولة إقليمية، حيث تم تتبع تحركات الشبكة وتحديد أهدافها بدقة عالية.

وأضاف البيان، بالتعاون والتنسيق المشترك مع السلطات الأمنية المختصة في سوريا، أُلقي القبض على أفراد الشبكة المكونة من (5) عناصر دوليين، كانوا يخططون لإدخال كميات ضخمة من مادة (الكبتاغون) المخدرة إلى الأراضي العراقية عبر الأراضي السورية على شكل دفعات متتالية.

وكشف الجهاز عن حصيلة العملية، مؤكداً ضبط أكثر من (200,000) حبة مخدرة كانت بحوزة الملقى القبض عليهم قبل الشروع بنقلها.

تأتي هذه العملية في إطار الجهود النوعية التي يبذلها جهاز المخابرات الوطني لملاحقة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وحماية الأمن القومي العراقي من مخاطر المخدرات، من خلال ضرب رؤوس الشبكات الدولية في معاقلها وتجفيف منابع تمويلها وتوريدها.