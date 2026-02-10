المالكي يوافق على "الانسحاب الطوعي" والإطار يرهن حسم الرئاسات بالتوافق الكوردي

منذ 33 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن عضو المكتب التنفيذي لتيار الحكمة الوطني، صباح صالحي، اليوم الثلاثاء 10 شباط 2026، عن تفاصيل جديدة تتعلق بآخر اجتماعات الإطار التنسيقي، مشيراً إلى طرح مقترح يقضي بانسحاب نوري المالكي من سباق رئاسة الوزراء وفق سيناريو محدد.

وأوضح صالحي في تصريح لـ كوردستان 24، أن السيناريو المطروح يتمثل في تسنم نوري المالكي منصب رئيس الوزراء رسمياً، ليعلن بعدها انسحابه بملء إرادته، وذلك لضمان ألا يبدو الانسحاب استجابةً للضغوط أو التصريحات الرافضة الصادرة عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأكدت المعلومات أن المالكي أبدى موافقته على هذا المقترح والانسحاب لاحقاً.

في سياق متصل، أشار القيادي في تيار الحكمة إلى أن الإطار التنسيقي يترقب حالياً تهدئة حدة التوترات بين إيران والولايات المتحدة، حيث يسعى الإطار لتجنب اتخاذ أي خطوة قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد في المشهد السياسي.

وحول ملف رئاسة الجمهورية، أكد صالحي أن تأخر حسم انتخاب الرئيس لا يقتصر على الجانب الكوردي فحسب، بل يرتبط أيضاً بالأطراف الشيعية التي ترغب في الحصول على وقت إضافي للنضوج في اتخاذ القرار.

واختتم صالحي بالقول: لقد أبلغنا الأطراف الكوردستانية بضرورة التوصل إلى اتفاق نهائي، وبخلاف ذلك، فإن قوى الإطار التنسيقي ستنقسم إلى جبهتين عند التصويت على مرشحي رئاسة الجمهورية داخل مجلس النواب.