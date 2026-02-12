إعلان حالة الطوارئ في كولومبيا بعد فيضانات في شمالها

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت كولومبيا حالة الطوارئ بعد الفيضانات التي اجتاحت مناطق عدة في شمال البلاد بفعل هطول أمطار غير مسبوقة بغزارتها أودت بحياة أكثر من 20 شخصا.

ويُخوّل مرسوم إعلان حالة الطوارئ الصادر الأربعاء عن الرئيس غوستافو بيترو الحكومة اتخاذ تدابير استثنائية لمدة 30 يوما لمواجهة الكارثة، من بينها تخصيص اعتمادات من الموازنة العامة لصالح المناطق المتضررة من دون الحاجة إلى موافقة الكونغرس.

ومن بين أكثر المناطق تضررا من الكارثة مقاطعة قرطبة المعروفة بتربية الماشية، إذ غمرت المياه وفقا للسلطات منازل أكثر من 150 ألفا من سكانها بفعل فيضان سد وأنهار عدة.

وكانت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث أعلنت في البداية أن 22 شخصا لقوا حتفهم الاثنين في مختلف أنحاء كولومبيا جرّاء هذه الفيضانات، لكنها عادت وأفادت بأن الحصيلة هي 18 قتيلا.

وتشمل حالة الطوارئ وفقا للمرسوم المقاطعات الثماني الأكثر تضررا، وتقع معظمها في منطقة البحر الكاريبي، وهي قرطبة وأنتيوكيا ولاغواخيرا وسوكري وبوليفار وسيزار وماغدالينا وشوكو.

وأشارت الحكومة إلى أن الفيضانات تسببت بتدمير أكثر من 4300 منزل، علما أن معظم المناطق المتضررة هي عبارة عن سهول شاسعة صالحة للرعي والزراعة.

وأوضحت السلطات أن المياه غمرت نحو 300 ألف هكتار، بينما أفادت جمعية مربي الماشية بنفوق أكثر من 1200 رأس.

AFP