لحماية إرثها التاريخي وطبيعتها الخلابة.. قرارات حازمة ببلدية ئاكرێ "عقرة"

منذ ساعتين

أربیل (کوردستان24)-في خطوة استراتيجية تهدف إلى الحفاظ على الطابع الجمالي والتاريخي العريق لمدينة عقرة، أصدرت البلدية حزمة من القرارات الصارمة لصون الغطاء النباتي والبساتين المحيطة بها، ووضع حد للتوسع العمراني العشوائي الذي بات يهدد هوية المدينة.

وبموجب هذه الإجراءات الجديدة، بات ممنوعاً بشكل قاطع تشييد أي منازل أو مبانٍ داخل مركز القضاء، وتحديداً في المناطق التي تضم بساتين أو تقع ضمن الأحياء التاريخية العريقة.

وفي هذا السياق، أكد بلند رضا، مدير بلدية عقرة، لكوردستان24، أن هذه القرارات تأتي في إطار رؤية شاملة لحماية إرث المدينة، قائلاً: "هدفنا الرئيسي هو حماية بساتين عقرة التي تمثل سرّ جمالنا. نسعى لتنظيم الأوضاع القانونية للمنازل القائمة، ومنع أي بناء جديد حمايةً للمساحات الخضراء ومصادر المياه، وضماناً لعدم اندثار إرثنا الطبيعي".

وتحظى هذه القرارات بدعم واسع من القطاعات الحيوية، لا سيما قطاع السياحة، حيث تلعب الهندسة المعمارية الفريدة للأحياء القديمة دوراً محورياً في جذب السياح.

وفي تصريح له، وصف فهيل فهمي، المتحدث باسم سياحة عقرة، هذه الخطوة بالضرورية والإيجابية، موضحاً: "مع الارتفاع المستمر في أعداد السياح سنوياً، أصبحت حماية معالم مدينتنا واجباً وطنياً. نؤيد قرارات البلدية لأنها تمثل الضمانة الأساسية لاستدامة جمال الطبيعة ودعم ازدهار القطاع السياحي".

تأتي هذه التحركات في ظل تنامي الضغط السكاني على مركز قضاء عقرة، الذي يضم 47 حياً، حيث شهدت المنطقة مؤخراً تصاعداً في حركة بناء الوحدات السكنية داخل المساحات الخضراء والأحياء القديمة، وهو ما اعتبره مراقبون تهديداً مباشراً للهوية البصرية والتاريخية للمدينة.

ووفقاً للتعليمات الجديدة، يُحظر تماماً -واعتباراً من اليوم وتحت أي ظرف- تجريف البساتين أو قطع الأشجار لغرض تشييد القصور أو أي منشآت سكنية داخل مركز القضاء، في رسالة واضحة بأن حماية البيئة والتاريخ هي الأولوية القصوى.

تقریر: ئاری حسین – ئاكرێ (عقرة) – كوردستان 24