الشرطة البلجيكية تُجري عمليات تفتيش في المفوضية الأوروبية ضمن تحقيق بشأن مبيعات عقارية

منذ 49 دقيقة

أربيل (كوردستان 24) - نفذت الشرطة البلجيكية اليوم، 12 شباط/فبراير، عمليات تفتيش في مقر المفوضية الأوروبية ببروكسل، وذلك في إطار تحقيق بشأن مخالفات محتملة تتعلق ببيع عقارات في عام 2024. وأكدت مصادر مطلعة على العملية لصحيفة "فاينانشال تايمز" وقوع هذه المداهمات.

ووفقاً لتلك المصادر، شملت عمليات التفتيش مواقع مختلفة تابعة للمفوضية، من بينها إدارة الميزانية. ويتعلق التحقيق ببيع 23 مبنىً أوروبياً لشركة المساهمة والاستثمار الفيدرالية (FPIM)، وهي الذراع الاستثمارية للحكومة البلجيكية، خلال عام 2024.

وتمت عملية البيع، التي بلغت قيمتها 900 مليون يورو، خلال الولاية السابقة للمفوضية الأوروبية، حينما كان النمساوي "يوهانس هان" مسؤولاً عن الميزانية. وكان هان يتولى إدارة الميزانية الأوروبية طويلة الأجل، التي تبلغ قيمتها نحو 1000 مليار يورو، حتى عام 2024.

ويتولى مكتب المدعي العام الأوروبي (EPPO) قيادة التحقيق. وأكدت المتحدثة باسم المكتب "تين هوليفويت" إجراء "أنشطة لجمع الأدلة" في إطار تحقيق جارٍ، مشيرة إلى أنه لن يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل في الوقت الحالي لضمان عدم التأثير على سير التحقيقات.

وكانت المفوضية الأوروبية قد صرحت عند إتمام البيع في عام 2024 بأن الإجراءات تمت وفقاً للوائح المالية الأوروبية. وحتى الآن، لم تصدر المفوضية، ولا شركة (FPIM)، ولا يوهانس هان أي تعليق استجابةً لطلبات التوضيح حول هذه التطورات.

المصدر: جریدة دي مورغن البلجیکیة.