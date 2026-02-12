عضو في تحالف "الإعمار": السوداني يرفض تمديد ولاية حكومته

منذ 57 دقيقة

أربيل (كوردستان 24) – أعلن عضو في تحالف "الإعمار والتنمية" أن رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، رفض فكرة تمديد ولاية حكومته الحالية.

ففي يوم الخميس، 12 شباط/فبراير 2026، صرح سامي سلام، عضو تحالف "الإعمار والتنمية"، بأن مقترح تمديد فترة حكومة السوداني لا يحظى بإجماع كافة أطراف "الإطار التنسيقي"، بل هو مقترح مقدم من جهات معينة فقط؛ مؤكداً في الوقت ذاته رفض السوداني القاطع لهذا الأمر.

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع الاجتماع الذي عُقد يوم أمس بين رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ونوري المالكي، رئيس ائتلاف دولة القانون ومرشح الإطار التنسيقي لمنصب رئيس الوزراء في الحكومة المقبلة.

وبشأن فحوى الاجتماع، أوضح سلام أنه "لم يتم التطرق إطلاقاً إلى مسألة تمديد عمر الحكومة، بل ركزت المباحثات على ملف منصب رئيس الجمهورية، والتوترات الراهنة في المنطقة ومع إيران، بالإضافة إلى مجموعة من القضايا المحلية والإقليمية".

وعلى صعيد متصل، وفي ظل الأنباء التي تشير إلى تسمية نوري المالكي مرشحاً للإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء، أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في رسالة له قلقه حيال ذلك، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ستتوقف عن تقديم المساعدات للعراق في حال اختيار المالكي رئيساً للوزراء.

ورغم ذلك، يرى سامي سلام أن بقاء نوري المالكي مرشحاً للإطار لا يشكل أي خطر على العراق، معتبراً أن الخلافات القائمة تتعلق بقضايا سياسية وأمنية، أبرزها طبيعة العلاقة بين العراق وإيران.