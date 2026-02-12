الأمم المتحدة تدعو روسيا لوقف ضرباتها على شبكة الطاقة الأوكرانية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- دعت الأمم المتحدة الخميس روسيا إلى وقف هجماتها على شبكة الطاقة في أوكرانيا، بعدما أغرق هجوم ليلي مدنا بأكملها في ظلام دامس وحرم الآلاف من التدفئة، وذلك في أبرد فصل شتاء خلال الحرب المستمرة منذ أربع سنوات.

وكثّفت موسكو ضرباتها على البنية التحتية للكهرباء والتدفئة في أوكرانيا، ونفّذت هجوما ليلا استهدف منشآت للطاقة ما أسفر عن مقتل شخصين.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان إن "الهجمات المتواصلة التي تشنها روسيا على البنية التحتية للطاقة في أنحاء أوكرانيا تحرم السكان المدنيين المرهقين أصلا، من الدفء والماء والكهرباء الكافية في شتاء قاس ومظلم لا يُطاق".

وأضاف أن المدنيين يواجهون قصفا مستمرا ويضطرون إلى تحمّل مستويات حرارة تصل إلى 20 درجة مئوية تحت الصفر.

وتابع تورك "في الليلة الماضية، شنّت روسيا الاتحادية هجوما واسع النطاق استهدف البنية التحتية للطاقة في جميع أنحاء أوكرانيا. استيقظ آلاف المدنيين من دون كهرباء أو تدفئة".

وشدد على أنّ "استهداف البنية التحتية المدنية محظور بموجب القانون الدولي الإنساني. أدعو روسيا الاتحادية إلى وقف هذه الهجمات فورا".

ولفت المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى أن هذه الضربات أثرت على جميع جوانب الحياة المدنية.

وأوضح فولكر تورك أن ملايين الأسر لا تحصل سوى على بضع ساعات من الكهرباء يوميا جراء الضربات التي أجبرت المدارس التي تفتقر لسبل التدفئة على الإغلاق، وعرقلت الوصول إلى الرعاية الطبية.

وتقول كييف إن هذه الضربات محاولةٌ لزعزعة الروح المعنوية وإضعاف المقاومة الأوكرانية.

وتنفي موسكو استهداف المدنيين الأوكرانيين، لكن الآلاف قُتلوا منذ بدء غزوها لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

AFP