روسيا ترفض دعوة أمريكية وتعلن مقاطعة مجلس السلام

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24) - أعلنت وزارة الخارجية الروسية، رسمياً، أن موسكو لن تشارك في الاجتماع الأول لـ "مجلس السلام"، المقرر عقده برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

الخميس، 12 شباط/فبرایر 2026، صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، رداً على سؤال حول إمكانية إيفاد دبلوماسيين للمشاركة في الاجتماع الأول للمجلس المزمع عقده في 19 فبراير بواشنطن، قائلة: "روسيا لن تشارك في ذلك الاجتماع، والعمل جارٍ حالياً على بلورة موقف البلاد النهائي تجاه هذه المبادرة".

من جانبه، أشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن موسكو، وفي معرض تقييمها لمبادرة ترامب، تراقب عن كثب مواقف الدول الأخرى في الشرق والغرب، ولا سيما الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، التي لا تزال تتعامل بحذر وريبة مع هذا المجلس الجديد.

وكان قد أُعلن عن تشكيل "مجلس السلام" في 22 كانون الثاني/يناير الماضي على هامش منتدى دافوس، بعد توقيع 19 دولة على وثيقة تأسيسه.

ويأتي هذا المجلس كجزء من الاتفاق المبرم بين إسرائيل وحماس لإدارة قطاع غزة، ومن المتوقع أن تتوسع صلاحياته مستقبلاً لتشمل مناطق نزاع أخرى حول العالم.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد كشف، في وقت سابق، عن تلقيه دعوة خاصة من ترامب لانضمام بلاده كعضو في المجلس، مؤكداً في الوقت ذاته أن روسيا تدعم دائماً الاستقرار الدولي، إلا أن الرد النهائي لموسكو يتوقف على نتائج الدراسات التي تجريها وزارة الخارجية والمشاورات مع الحلفاء الاستراتيجيين.