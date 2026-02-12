سنتكوم: قواتنا في حالة تأهب للرد على أي تهديد إرهابي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الخميس، أن قواتها أنهت بنجاح عملية انسحاب منظم من قاعدة "التنف" العسكرية الاستراتيجية في سوريا، وذلك ضمن إطار خطوات إعادة تنظيم القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط.

وجاء في بيان "سنتكوم" أن هذا الانسحاب يعد جزءاً من عملية "انتقال القوات المستند إلى الظروف"، والتي تشرف عليها قوة المهام المشتركة – عملية "العزم الصلب" (CJTF-OIR). وأوضح البيان أن هذه القوة، التي تأسست عام 2014، تتركز مهامها الأساسية على تقديم المشورة والمساعدة وتمكين القوات الشريكة في الحرب ضد تنظيم داعش.

وتعتبر هذه الخطوة امتداداً لقرار اتخذته وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في أبريل 2025، والذي نص على البدء بتقليص وإعادة هيكلة الوجود العسكري في سوريا، عقب الهزيمة الجغرافية النهائية لداعش التي تحققت في عام 2019.

من جانبه، صرح "براد كوبر"، قائد القيادة المركزية الأمريكية، تعقيباً على هذه التطورات قائلاً: "ستبقى القوات الأمريكية في حالة تأهب قصوى للرد على أي تهديد من قبل داعش في المنطقة. سنواصل دعم الجهود التي يقودها شركاؤنا لمنع ظهور هذه الشبكة الإرهابية مجدداً".

وأكد كوبر أن "الحفاظ على الضغط المستمر ضد داعش يعد خطوة أساسية وضرورية لحماية الأراضي الأمريكية وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي".

وفي سياق متصل، كشفت "سنتكوم" عن تفاصيل عملياتها العسكرية خلال الشهرين الماضيين، مشيرة إلى أنها كثفت نشاطها ضد فلول التنظيم. وأوضح البيان أن القوات الأمريكية استهدفت أكثر من 100 موقع إرهابي عبر إطلاق 350 صاروخاً.

وأسفرت هذه العمليات النوعية عن مقتل واعتقال أكثر من 50 عنصراً من تنظيم داعش، ما يعكس التزام واشنطن المستمر بالقضاء على بقايا الإرهاب، رغم التغييرات الجارية في توزيع وإعادة تموضع قواتها في المنطقة.