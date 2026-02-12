ماكرون لـ"كوردستان 24": يجب أن يكون للكورد دور في إدارة سوريا ودمج "قسد" في الجيش

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس 12 شباط 2026، على ضرورة أن يضطلع الكورد بدور أساسي في إدارة الحكومة السورية، مشدداً على أهمية تنفيذ الاتفاق المبرم بين أحمد الشرع (الجولاني) وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، ودمج "قسد" ضمن هيكلية الجيش السوري.

وفي تصريح خاص لمراسل "كوردستان 24" بارزان حسن، قال ماكرون: "يجب أن يكون للكورد دور فاعل في إدارة الحكومة السورية، ومن الضروري المضي قدماً في تنفيذ التفاهمات بين أحمد الشرع ومظلوم عبدي، وصولاً إلى دمج قوات سوريا الديمقراطية في صفوف الجيش السوري".

وأشار الرئيس الفرنسي إلى تواصله المستمر مع مظلوم عبدي، قائلاً: "لقد تحاورنا مع السيد مظلوم عبدي لمرات عدة، وقدمنا عملاً جيداً من أجل مناطق شمال وشرق سوريا (روج آفا). إن استمرار وقف إطلاق النار بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة يمثل ركيزة أساسية لاستقرار وأمن المنطقة".

وأشاد ماكرون بالدور البطولي للمقاتلين الكورد، معرباً عن امتنانه بالقول: "لقد حارب أبناء وبنات الكورد الأبطال الإرهاب نيابةً عن العالم أجمع، ونحن بالتأكيد لن ننسى التضحيات التي قدمتها قوات سوريا الديمقراطية في هذا الصدد".

وفي ختام تصريحه، أكد الرئيس الفرنسي أن بلاده تتابع الأوضاع في سوريا عن كثب، مجدداً دعم باريس الكامل لسيادة سوريا ووحدة أراضيها.