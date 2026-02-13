نيجيرفان بارزاني ومستشار الأمن القومي البريطاني يشددان على تعزيز التعاون لمواجهة الإرهاب

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- اجتمع رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الجمعة 13 شباط 2026، مع مستشار الأمن القومي البريطاني، جوناثان باول، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن. وجرى خلال اللقاء استعراض آخر التطورات الأمنية والسياسية في العراق والمنطقة.

وذكر بيان صادر عن رئاسة إقليم كوردستان، أن الجانبين بحثا مخاطر التهديدات الإرهابية، حيث شدد الطرفان على أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك بين العراق وإقليم كوردستان من جهة، والمملكة المتحدة من جهة أخرى، لضمان مواجهة التحديات الأمنية وحماية الاستقرار في المنطقة.

من جانبه، أكد جوناثان باول التزام بريطانيا بمواصلة تقديم الدعم للعراق وإقليم كوردستان، مثمناً الدور الحيوي الذي يلعبه الإقليم في الحفاظ على الأمن والهدوء وترسيخ الاستقرار الإقليمي.