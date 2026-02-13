نيجيرفان بارزاني يبحث مع رئيس الوزراء اللبناني تعزيز التعاون ومستجدات المنطقة

منذ 16 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- التقى رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، ظهر اليوم الجمعة 13 شباط 2026، رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن المنعقد في ألمانيا.

وذكر بيان صادر عن رئاسة إقليم كوردستان، أن الجانبين عقدا اجتماعاً ركز على بحث العلاقات الثنائية بين العراق وإقليم كوردستان من جهة، وجمهورية لبنان من جهة أخرى. كما تناول اللقاء آخر التطورات والمستجدات على الساحتين السياسية والأمنية في المنطقة.

وأكد الطرفان خلال المباحثات على أهمية تمتين آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات، وبما يصب في مصلحة الجانبين ويعزز الروابط التاريخية والاقتصادية بينهما.

وفي محور آخر من اللقاء، شدد بارزاني وسلام على ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتجنيبها المزيد من التصعيد. كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن التداعيات الإنسانية والاقتصادية الناتجة عن التوترات والأزمات التي تشهدها المنطقة، مؤكدين على أهمية التنسيق لمواجهة هذه التحديات.