نيجيرفان بارزاني وعلييف يبحثان في ميونخ تعزيز العلاقات الثنائية

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، التقى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، برئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، حيث بحث الجانبان مسألة افتتاح قنصلية عامة لأذربيجان في أربيل، وأكدا على ضرورة تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وذكرت رئاسة إقليم كوردستان في بيان لها، أن اللقاء جرى بعد ظهر اليوم الجمعة، 13 شباط 2026، في إطار سلسلة اللقاءات التي يجريها الرئيس نيجيرفان بارزاني خلال مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن.

تناول الاجتماع استعراض علاقات أذربيجان مع كل من العراق وإقليم كوردستان، وبحث الفرص المتاحة لتعزيز التعاون المتبادل في عدة قطاعات. وأكد الجانبان على أهمية تقوية الأواصر الاقتصادية والثقافية، وتوسيع آفاق التنسيق المشترك بين الإقليم وباكو.

كما شهد اللقاء مناقشة الخطوات المتعلقة بفتح القنصلية الأذربيجانية في أربيل، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الأوضاع السياسية في المنطقة ومجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك.