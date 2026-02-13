السوريون يتصدرون القائمة… 3543 متهماً بالانتماء لداعش ضمن المنقولين من سجون سوريّة إلى العراق

منذ 53 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- كشف المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي أن العدد الأكبر من المتهمين المنتمين إلى كيان داعش الذين تم نقلهم من السجون السورية إلى العراق هم من الجنسية السورية، حيث بلغ عددهم 3543 متهماً، وهو الرقم الأعلى بين 61 دولة شملها النقل.

وأوضح المركز أن العدد الكلي للمنقولين وصل إلى 5704 متهمين، بينهم 467 عراقياً، و4253 من جنسيات عربية مختلفة، إضافة إلى 983 متهماً من جنسيات أجنبية غير عربية.

وبيّن البيان أن قائمة الجنسيات الأجنبية تضمنت دولاً أوروبية وأمريكية وآسيوية وأفريقية، من بينها ألمانيا، فرنسا، هولندا، بلجيكا، النمسا، إسبانيا، سويسرا، الدنمارك، بولندا، روسيا، أوكرانيا، أستراليا، كندا، الولايات المتحدة، جنوب أفريقيا، نيوزلندا والمملكة المتحدة.

وأكد المركز أن محكمة تحقيق الكرخ الأولى المختصة بقضايا الإرهاب باشرت فور وصول المتهمين بإجراءات التحقيق والاستجواب، بعد استكمال عملية نقلهم جميعاً إلى العراق، تمهيداً لمتابعة الإجراءات القانونية بحقهم وفقاً للقانون.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الجمعة، عن استكمال مهمة نقل واسعة النطاق استمرت 23 يوماً، تم خلالها نقل أكثر من 5,700 مقاتل من تنظيم "داعش" من مراكز احتجاز في شمال شرق سوريا إلى عهدة السلطات العراقية.

وأوضحت "سنتكوم" في بيان لها، أن المهمة التي انتهت برحلة جوية ليلية في 12 فبراير، كانت قد بدأت في 21 يناير الماضي. وتهدف هذه العملية إلى ضمان بقاء معتقلي التنظيم في منشآت احتجاز آمنة ومنع أي محاولات لفرارهم أو إعادة تنظيم صفوفهم.

وفي تعليق له على العملية، أشاد الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، بجهود القوات المشتركة، قائلاً: "أحيي الفريق بأكمله الذي نفذ هذه المهمة الصعبة للغاية، براً وجواً، بتركيز عالٍ واحترافية كبيرة، وبالتعاون مع شركائنا الإقليميين".

وأضاف: "نثمن قيادة العراق وإدراكه بأن نقل هؤلاء المعتقلين أمر ضروري لتعزيز الأمن الإقليمي".

من جانبه، صرح اللواء كيفن لامبرت، قائد "عملية العزم الصلب" (CJTF-OIR)، بأن التنفيذ الناجح لهذه العملية "المنظمة والآمنة" سيسهم بشكل مباشر في منع عودة ظهور تنظيم "داعش" في سوريا، معرباً عن فخره بالعمل الاستثنائي الذي قدمته قوات التحالف في تخطيط وتنسيق المهمة.