نيجيرفان بارزاني يلتقي ماكرون على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن 2026

منذ 43 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- مواصلة للقاءاته واجتماعاته على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، التقی رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم (الجمعة، 13 شباط 2026)، مع رئيس جمهورية فرنسا، إيمانويل ماكرون.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان آخر التطورات السياسية والأمنية في المنطقة والوضع في سوريا، وأكدا على حماية حقوق الكورد في الدستور القادم لسوريا الموحدة.

وأعرب نيجيرفان بارزاني عن تقدير إقليم كوردستان لصداقة فرنسا ودعمها المستمر ودفاعها عن الحقوق الدستورية لشعب كوردستان.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على أهمية التنسيق الدولي لحماية الاستقرار في المنطقة.