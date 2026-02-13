القيادة المركزية الأمريكية تعلن استكمال نقل 5,700 من سجناء"داعش" من سوريا إلى العراق

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم، عن استكمال مهمة نقل واسعة النطاق استمرت 23 يوماً، تم خلالها نقل أكثر من 5,700 مقاتل من تنظيم "داعش" من مراكز احتجاز في شمال شرق سوريا إلى عهدة السلطات العراقية.

وأوضحت "سنتكوم" في بيان لها، أن المهمة التي انتهت برحلة جوية ليلية في 12 فبراير، كانت قد بدأت في 21 يناير الماضي. وتهدف هذه العملية إلى ضمان بقاء معتقلي التنظيم في منشآت احتجاز آمنة ومنع أي محاولات لفرارهم أو إعادة تنظيم صفوفهم.

وفي تعليق له على العملية، أشاد الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، بجهود القوات المشتركة، قائلاً: "أحيي الفريق بأكمله الذي نفذ هذه المهمة الصعبة للغاية، براً وجواً، بتركيز عالٍ واحترافية كبيرة، وبالتعاون مع شركائنا الإقليميين". وأضاف: "نثمن قيادة العراق وإدراكه بأن نقل هؤلاء المعتقلين أمر ضروري لتعزيز الأمن الإقليمي".

من جانبه، صرح اللواء كيفن لامبرت، قائد "عملية العزم الصلب" (CJTF-OIR)، بأن التنفيذ الناجح لهذه العملية "المنظمة والآمنة" سيسهم بشكل مباشر في منع عودة ظهور تنظيم "داعش" في سوريا، معرباً عن فخره بالعمل الاستثنائي الذي قدمته قوات التحالف في تخطيط وتنسيق المهمة.

يُذكر أن "قوة المهام المشتركة – عملية العزم الصلب"، التي أنشأتها القيادة المركزية الأمريكية في عام 2014، تواصل مهامها في تقديم المشورة والمساعدة والتمكين للقوات الشريكة في الحرب ضد شبكة "داعش"، وذلك بعد الهزيمة الإقليمية للتنظيم في عام 2019.