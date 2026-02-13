ترامب يرجح نجاح المفاوضات مع إيران: إما اتفاق أو "يوم سيئ" ينتظر طهران

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن "المفاوضات مع إيران يجب أن تنجح، وإذا لم يتحقق ذلك سيكون يوماً سيئاً لهم"، مضيفاً أنه يعتقد أن المحادثات مع طهران ستكون ناجحة.

وجاء ذلك خلال تصريحات صحفية أدلى بها في البيت الأبيض، أوضح فيها أن حاملة الطائرات الأمريكية الثانية ستغادر قريباً إلى الشرق الأوسط.

مشيراً إلى وجود حاملة أخرى أمريكية بالفعل في المنطقة، وقال رداً على سؤال: "في حال لم نتوصل إلى اتفاق مع إيران، فسنحتاج إليها... وإذا توصلنا إلى اتفاق، فقد تغادر".

تأتي هذه التصريحات بعد تصاعد حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة خلال الفترة الماضية، حيث تبادل الطرفان التهديدات والتحذيرات.

وكان ترامب قد هدد إيران، يوم الخميس، بتداعيات "مؤلمة جداً" في حال فشلها في التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي، معرباً عن أمله في "الحصول على نتيجة خلال الشهر المقبل".

وجرت في العاصمة العمانية مسقط، في 6 فبراير الجاري، مفاوضات غير مباشرة بين وفدي الولايات المتحدة وإيران، وأشار ترامب إلى أنها "سارت بشكل جيد وستستمر".

وفي الوقت ذاته، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في الثامن من الشهر الجاري، أن "إيران تُصرّ على حقها في تخصيب اليورانيوم، حتى لو أدى ذلك إلى حرب".

يأتي هذا التصعيد في ظل إصدار وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، في 24 يناير الماضي، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن "واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي".

وكانت صور لأقمار اصطناعية قد أظهرت، في وقت سابق من اليوم الجمعة، تحرك حاملة الطائرات "جيرالد فورد" (USS Gerald R. Ford) ومجموعتها الضاربة من قبالة ساحل جزيرة سانت توماس في جزر فيرجن، لتترك منطقة تمركزها السابقة في منطقة الكاريبي وتتجه نحو الشرق الأوسط، في خطوة تواكب التلويح العسكري المتزامن مع المفاوضات الدبلوماسية.