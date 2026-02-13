قائد "قسد" والرئيس الفرنسي يلتقيان على هامش مؤتمر ميونيخ

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- عقد القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، والرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، إلهام أحمد، لقاءً مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن 2026.

وأعرب الوفد خلال اللقاء عن تقديره العميق للرئيس ماكرون على الدعم الفرنسي المستمر، لا سيما الجهود الدبلوماسية الرامية لتثبيت وقف إطلاق النار وتعزيز ركائز الاستقرار في المنطقة، وفق ما نقله المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية.

كما شدد الجانبان على ضرورة تضافر الجهود الدولية لضمان التنفيذ الكامل لاتفاق 29 كانون الثاني/يناير واستكمال بنوده، بما يدعم مسارات الاندماج الوطني والاستقرار الشامل في سوريا.

من جانبه، جدد ماكرون تأكيده على استمرار فرنسا في بذل جهودها ضمن هذا الإطار، مشيداً بالدور المحوري الذي تؤديه قوات سوريا الديمقراطية في مكافحة الإرهاب وترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي.