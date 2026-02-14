طقس العراق.. أجواء صحوة وتباين في درجات الحرارة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت أجواء صحوة وتبايناً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي قسم التنبؤ الجوي اليوم السبت 14 شباط 2026، أن "غداً الأحد سيكون الطقس غائماً جزئياً في المنطقة الشمالية، ويكون صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقة الشمالية وتنخفض في المنطقتين الوسطى والجنوبية".

وذكر البيان، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الأحد في جميع محافظات العراق، كالتالي: دهوك 15، السليمانية 16، أربيل 17، نينوى 18، كركوك 19، صلاح الدين وديالى 20، الأنبار والنجف الأشرف 21، بغداد وكربلاء المقدسة والديوانية وميسان 22، واسط وبابل 23، ذي قار والمثنى والبصرة 24".

وأضاف، أن "يوم الاثنين سيكون الطقس غائماً جزئياً في المنطقة الشمالية، ويكون صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع على العموم".

وأشار إلى، أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون صحواً إلى غائم جزئي في المنطقتين الوسطى والشمالية، ويكون صحواً مع بعض القطع من الغيوم في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات في الوسطى ومقاربة في الشمالية وترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية".

وبين، أن "الأربعاء القادم سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم في المنطقتين الوسطى والشمالية مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة في المنطقة الشمالية خاصة الجبلية منها، وصحواً في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقة الوسطى ومقاربة في المنطقتين الشمالية والجنوبية، والرؤية الأفقية (10-8) كم وفي المطر (5-7)".