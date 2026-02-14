بسبب أزمة الوقود.. الخطوط الجوية العراقية تحوّل رحلات النجف إلى بغداد مؤقتاً

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الخطوط الجوية العراقية، اليوم السبت، تحويل جميع رحلاتها المقررة من مطار النجف الدولي إلى مطار بغداد الدولي بشكل مؤقت، بسبب أزمة نقص وقود الطائرات.

وأوضحت الشركة أن القرار يهدف إلى ضمان استمرار الرحلات وتفادي أي توقفات تشغيلية.

داعيةً المسافرين إلى التأكد من تفاصيل ومكان الإقلاع عبر مكاتبها أو قنواتها الرسمية قبل التوجه إلى المطار.

في السياق، أفاد مراسل كوردستان 24 في النجف بأن جميع الرحلات تم تحويلها إلى بغداد، مشيراً إلى أن محافظ النجف، يوسف مكي كناوي، سيعقد مؤتمراً صحفياً ظهر اليوم في مطار النجف لعرض تفاصيل أزمة الوقود والإجراءات المتخذة بشأنها.