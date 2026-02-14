الرئيس الإيراني: إقليم كوردستان ودول الجوار إخوة بالنسبة إلينا

منذ 24 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم السبت 14 شباط/فبراير 2026، على عمق الروابط التاريخية والاجتماعية التي تجمع إيران بجيرانها.

مشدداً على أن استراتيجية بلاده تقوم على تعزيز مسارات الربط الإقليمي كركيزة أساسية لتحقيق الأمن والازدهار الاقتصادي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها بزشكيان خلال "المؤتمر الدولي لفرص الاستثمار والتمويل في قطاع الطرق"، حيث قال: "نحن نعتبر أنفسنا إخوة وأقارب مع جمهورية أذربيجان والعراق وإقليم كوردستان وبقية جيراننا".

مشيراً إلى أن هذه الأواصر تتجاوز الحدود الجغرافية لتشمل أبعاداً إنسانية وتاريخية.

وأضاف الرئيس الإيراني أن بلاده تمتلك تاريخاً مشتركاً يمتد لآلاف السنين مع دول مثل تركيا وأفغانستان وتركمانستان، مؤكداً سعي طهران الجاد لإحياء وتطوير هذه العلاقات التاريخية.

وأوضح بزشكيان رؤية الحكومة الإيرانية لقطاع النقل والاتصالات، معتبراً أن "طرق الربط بين دول المنطقة هي طرق للسلام، ومنصات لتبادل العلوم وتطوير القدرات".

واختتم كلمته بالإشارة إلى أن الانفتاح في ممرات النقل والربط الدولي هو الضمانة الأكيدة لترسيخ الأمن القومي وتحفيز النمو الاقتصادي المشترك في المنطقة.